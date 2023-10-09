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العالم
أعلن تعليق مساعدات بقيمة 691 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

دعما لعدوان الاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يعاقب الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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دعما لعدوان الاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يعاقب الفلسطينيين
ح.م
عدوان الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة

علّق الاتحاد الأوروبي جميع مساعداته للسلطة الفلسطينية، عقب اندلاع انتفاضة طوفان الأقصى في غزة، وما أعقبها من عدوان لقوات الاحتلال على القطاع.

وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسّع وحسن الجوار أوليفر فارهيلي إن “المفوضية الأوروبية ستقوم بمراجعة مجموعة كاملة من المساعدات بقيمة تزيد عن 691 مليون يورو”.

وأوضح فارهيلي أن هذا الإجراء سيشمل توقيفا فوريا لكل المدفوعات الموجّهة لصالح الفلسطينيين. إلى جانب تعليق العمل على كل المشاريع الجديدة المبرمجة لعام 2023.

يأتي هذا في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي أسفر حتى ظهر الإثنين عن استشهاد 576 فلسطينيا إلى جانب 2900 شخصا بجروح.

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