دعما لغزة.. قراصنة نفذوا 48 هجمة إلكترونية على إسرائيل

بينما تتجه أنظار العالم إلى عملية ” طوفان الأقصى”، والعدوان الوحشي على غزة، شن قراصنة الكترونيون 48 هجوما على مواقع إسرائيلية مهمة جدا.

فبعد وقت قصير من الحرب على غزة، قامت مجموعات القرصنة المختلفة بالتحرك لتعطيل أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ الإسرائيلية.

كما استهدفت المجموعة الموالية لحماس، Cyber Av3ngers، البنى التحتية المحورية مثل منظمة شبكة الكهرباء الإسرائيلية Noga

ومن بين 58 مجموعة قراصنة، أكدت منظمة أبحاث أمنية تتعقب أنشطة الحرب السيبرانية المعروفة باسم CyberKnow أن منها 48 تعمل لدعم الفلسطينيين، بحسب موقع dailydot.

The Jerusalem Post has been targeted by multiple cyberattacks this morning causing our site to crash. We’ll be back soon and will continue to be the top source of information on Operation Swords of Iron and the murderous attacks by Hamas. pic.twitter.com/6S2GOl6Wma — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 8, 2023

وفيما يلي مجموعة من الهجمات السيبرانية التي تلقاها الكيان الصهيوني منذ بداية “طوفان الأقصى” دعما لغزة وانتقاما لها:

مهاجمة صحف إسرائيلية

خلال عطلة نهاية الأسبوع، هاجم قراصنة صحيفة “جيروزاليم بوست”، أكبر صحيفة ناطقة باللغة الإنجليزية في إسرائيل.

بالإضافة إلى تطبيق تنبيه الصواريخ في الوقت الذي يعتمد عليه العديد من المستوطنين اليهود.

وقالت الصحيفة، إن موقعها الإلكتروني تعطل بسبب “سلسلة من الهجمات الإلكترونية”، والتي أعلنت مجموعة “Anonymous Sudan” مسؤوليتها عنها.

قرصنة جهات رسمية

قالت مجموعة “أشباح فلسطين”، الخاصة بالقرصنة، على حسابها على “تيليغرام” إنها هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومطار بن غوريون وغيرها.

ودعت” أشباح فلسطين” يوم الأحد الماضي القراصنة في جميع أنحاء العالم للانضمام إليهم في مهاجمة البنية التحتية العامة والخاصة الإسرائيلية والأمريكية.

تنبيهات وهمية

استغلت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها AnonGhost ثغرة في تطبيق RedAlert – الذي ينبه المستوطنون اليهود إلى إطلاق الصواريخ في الوقت الفعلي، وأرسلت تنبيهات زائفة حول قنبلة نووية، وفقا لموقع axios.

استهداف شركات مختلفة

استهدفت مجموعة قراصنة تدعى Storm-1133 شركات الطاقة والدفاع والاتصالات داخل الكيان الصهيوني باستخدام ملفات تعريف مزيفة على LinkedIn.

وقد تظاهر القراصنة بأنهم مطورو برامج ومديرو مشاريع لإرسال برامج ضارة إلى الموظفين، بينما قاموا بتثبيت “أبواب خلفية” للاتصالات المستقبلية.

تعطيل المواقع الحكومية

شنت مجموعة من القرصنة الموالية لحماس العشرات من هجمات حجب الخدمة على المواقع الحكومية والخاصة العاملة خارج إسرائيل، مما أدى إلى تعطيلها، بحسب موقع radaronline.

استهداف روسي

استهدفت مجموعة قرصنة روسية تدعى Killnet، منظمات إسرائيلية مختلفة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حماس ضد الكيان الصهيوني.

إذ كان من المستحيل الاتصال بموقع الحكومة الإسرائيلية من جميع أنحاء العالم مساء الأحد الماضي، وسرعان ما تحملت Killnet المسؤولية الكاملة عن الهجوم عبر تليغرام.

وقال القراصنة على الموقع المخترق: “أيتها الحكومة الإسرائيلية، أنت مسؤولة عن إراقة الدماء هذه، في عام 2022، دعمت النظام الإرهابي في أوكرانيا، لقد خنت روسيا، اليوم”.

أضافت المجموعة الروسية “تبلغك Killnet رسميا بهذا، جميع الأنظمة الحكومية في إسرائيل ستكون عرضة لهجماتنا “وفق ما نشره موقع cybernews.