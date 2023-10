دعما لغزة.. قراصنة نفذوا 48 هجمة إلكترونية على إسرائيل

بينما تتجه أنظار العالم إلى عملية ” طوفان الأقصى”، والعدوان الوحشي على غزة، شن قراصنة الكترونيون 48 هجوما على مواقع إسرائيلية مهمة جدا.

فبعد وقت قصير من الحرب على غزة، قامت مجموعات القرصنة المختلفة بالتحرك لتعطيل أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ الإسرائيلية.

كما استهدفت المجموعة الموالية لحماس، Cyber Av3ngers، البنى التحتية المحورية مثل منظمة شبكة الكهرباء الإسرائيلية Noga

ومن بين 58 مجموعة قراصنة، أكدت منظمة أبحاث أمنية تتعقب أنشطة الحرب السيبرانية المعروفة باسم CyberKnow أن منها 48 تعمل لدعم الفلسطينيين، بحسب موقع dailydot.

The Jerusalem Post has been targeted by multiple cyberattacks this morning causing our site to crash.

We’ll be back soon and will continue to be the top source of information on Operation Swords of Iron and the murderous attacks by Hamas. pic.twitter.com/6S2GOl6Wma

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 8, 2023