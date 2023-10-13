دعما للقدس وغزة.. مظاهرات حاشدة في دول عربية وإسلامية

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستجابة لدعوات “جمعة النفير العام” انطلقت بالعديد من الدول العربية والإسلامية مظاهرات كبرى لدعم الشعب الفلسطيني وسكان غزة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية، بما فيها العاصمة طهران، قبل صلوات الجمعة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في هذه المسيرات أعلام فلسطين وصور الأطفال الشهداء، مع إحراقهم لأعلام إسرائيلية وأميركية.

كما رفع المتظاهرون الإيرانيون هتافات عبّرت عن دعمهم لسكان غزة، وندّدت بجرائم الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة، وبالصمت الدولي والإسلامي تجاه ذلك.

من جانبهم خرج المتظاهرون الأردنيون في مسيرات حاشدة من عدة مدن وتوافدوا إلى العاصمة عمان للمشاركة في “مسيرة مليونية” دعماً لفلسطين.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات في شوارع عمان تلبية لنداء فلسطين وغزة، حيث ردد المشاركون: “لبيك يا أقصى”.

كما توجه المتظاهرون باتجاه الحدود الفلسطينية الأردنية لتقوم الشرطة باستعمال القوة لمنعهم من التقدم.

تغطية صحفية: “مسيرات في الأردن تلبية لنداء فلسطين وغزة”. pic.twitter.com/pfIoUNb7J9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

العاصمة العراقية بغداد شهدت هي الأخرى توافد عشرات آلاف من العراقيين، منذ صباح اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة طوفان الأقصى.

وتشكل ساحة التحرير وسط بغداد، وساحة الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان في الأعظمية، وساحة اليرموك، ثلاث مناطق تجمع للمتظاهرين والمحتجين الذين سيحرقون علم الاحتلال الإسرائيلي، ويرفعون العلم الفلسطيني.

شعب #العراق العظيم وبلاد الرافدين يلبي نداء النصرة للأقصى لغزة والقدس#غزة_تُباد #غزه_تحت_القصف_القدس_تنتفض pic.twitter.com/TKqeNuix2p — يحيى الحديد Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) October 13, 2023

مسلمو طوكيو بدورهم نظموا في العاصمة اليابانية طوكيو مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار “الحرية لغزة”.

وعقب صلاة الجمعة، تجمع المتظاهرون في منطقة تشيودا بطوكيو، وساروا نحو السفارة الإسرائيلية.

ومنعت قوات الأمن المتظاهرين الذين حملوا أعلام دول مسلمة من الدخول إلى الشارع حيث تقع السفارة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعت حركة “حماس”، إلى اعتبار يوم الجمعة يوماً للنفير العام في العالم العربي والإسلامي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.