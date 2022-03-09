دعم آخر قوي لِدفاع “الخضر”

عاد اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران، الأربعاء، إلى أجواء المنافسات الرّسمية. بعد غياب دام مدّة شهر بِداعي الإصابة.

وكان المدافع بدران يشكو من تمزّق عضلي تعرّض له في الـ 10 من فيفري الماضي، أبعده عن الميادين، وأجبره على العلاج.

وشارك بدران، الأربعاء، أساسيا في مباراة فريقه الترجي الرياضي أمام الضيف النادي البنزرتي، بِرسم الجولة الـ 10 من عمر البطولة التونسية.

وترك بدران مكانه في الدقيقة الـ 80، وحينها كان فريقه الترجي متقدّما في النتيجة بِثلاثة أهداف لِصفر، قبل أن يُضيف هدفا آخر ويُنهي المباراة بِرباعية نظيفة.

وبات الترجي بعد هذا الانتصار العريض، يجمع 20 نقطة في الرّيادة. ويشغل النادي البنزرتي الرّتبة الـ 7 وقبل الأخيرة، بِرصيد 10 نقاط. عِلما أن البطولة التونسية تُجرى بِصيغة فوجَين يضمّ كلّ واحد منهما 8 أندية.

وتمنح عودة عبد القادر بدران إلى المنافسات الرّسمية، دعما قويا لِخطّ دفاع المنتخب الوطني الجزائري، قبل أسبوعَين من خوض مقابلتَين قويّتَين أمام الكاميرون، ضمن إطار المحطّة الأخيرة لِتأهيليات مونديال قطر 2022. وهو الأمر ذاته لِزميله يوسف عطال.