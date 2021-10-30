دعم آخر للمنتخب الوطني

عاد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة السبت، إلى أجواء المنافسات الرّسمية مع فريقه أولمبيك ليون الفرنسي.

وكانت مشاركته أساسيا مع المنتخب الوطني الجزائري ضد المضيف فريق النيجر، مساء الـ 12 من أكتوبر الحالي، آخر لقاء للمهاجم سليماني. وبعدها ابتعد عن الميادين بِداعي إصابة عضلية.

ودخل سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الأولى من عمر الوقت بدل الضّائع (90+1)، لِمواجهة فريقه ليون أمام الزّائر نادي لونس، سهرة السبت.

وفاز أولمبيك ليون في هذه المباراة بِنتيجة (2-1)، ضمن إطار الجولة الـ 12 من عمر البطولة الفرنسية.

وتعني عودة سليماني أن المنتخب الوطني الجزائري سيستفيد من دعم قوي في الخط الأمامي، خلال مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو، في الـ 12 والـ 16 من نوفمبر المقبل، بِرسم آخر جولتَين من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. مثلما هو الشأن لِزميله المدافع جمال بلعمري في نادي قطر الرياضي.

وبات فريق ليون بعد هذا الانتصار، يجمع 19 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي لونس الرّتبة الـ 2 بِرصيد 21 نقطة.