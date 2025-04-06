دعم أكثر من 70 دولة لمشروع الجزائر حول الألغام

الممثل الدائم بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان:

أكد الممثل الدائم للجزائر بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، أن مشروع الجزائر الذي تقدمت به لأول مرة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي حظي بدعم وتأييد أكثر من 70 دولة وعدة منظمات دولية ومؤسسات غير حكومية، مبرزا أن هذا الدعم مرده الاحترام الذي تتمتع به بلادنا في المحافل الدولية.

وقال رشيد بلادهان، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية “إن الدعم الكبير الذي حظي به مشروع الجزائر -والذي يمثل التزاما سياسيا مهما لبلورة حقوق الإنسان ونزع السلاح-يدل على الاحترام الذي تتمتع به الجزائر على مستوى المحافل الدولية”.

وأبرز المتحدث ذاته أهمية مشروع الجزائر حول الألغام المضادة للأفراد وآثارها على التمتع التام بكل حقوق الإنسان والذي استفاد من موافقة كل الدول من أنحاء العالم سواء كانت أوروبية وأمريكا اللاتينية وإفريقية وآسيوية.

وفي السياق، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان البروفيسور عبد المجيد زعلاني أن مصادقة مجلس حقوق الإنسان الأممي يوم الجمعة الماضي، بالإجماع على مشروع قرار قدمته الجزائر حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بجميع حقوق الإنسان مهم جدا كونه اتخذ في جنيف بالإجماع في وقت تزامن مع انعقاد مؤتمر برلين حول الأشخاص ذوي الإعاقة واليوم العالمي للتحذير من خطر الألغام والمساعدة على نزعها.

ويرى زعلاني أن الإجماع على مشروع الجزائر يدل على مكانة وقوة الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي ويلزم رئيسه على اتخاذ إجراءات في هذا المجال كما يلزم الدول على الوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي.

وأكد البروفيسور عبد المجيد زعلاني، لدى استضافته، الأحد، في برنامج “ضيف الدولية” لإذاعة الجزائر الدولية، أن الجزائر بإمكانها الاستفادة من هذا القرار ومطالبة فرنسا بتطهير الألغام التي زرعتها في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية وتسليم خرائطها كون هذا القرار الأممي يعنى أيضا بالضحايا وتنظيف وتطهير الألغام.

كما اقترح زعلاني ربط ملف التجارب النووية والتكفل بمخلفاتها بملف الألغام نظرا للتشابه الكبير بين هاتين الجريمتين ومخلفاتهما.

ومع اقتراب انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، دعا البروفيسور زعلاني إلى ضرورة التطرق إلى ملف التجارب النووية والألغام خلال أشغال هذه اللجنة.

من جانب آخر، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن الاستقرار والأمن لهما دور كبير في تمتع الشعوب بحقوقها وحرياتها وبناء دولة اجتماعية تدافع عن الفئات الهشة، وعلى الشعب الجزائري أن يعي ذلك وأن يساهم في الحفاظ على استقرار البلاد والدفاع عنها مهما كانت الظروف.

وبالعودة إلى مشروع القرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان الأممي حول الألغام المضادة للأفراد، أكد زعلاني أن الصحراء الغربية أيضا من شأنها أن تستفيد منه نظرا لما تعانيه من الألغام التي زرعها الاحتلال المغربي وهو ملف من شأنه أن يقوي حجج المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، الذي يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ السبت.