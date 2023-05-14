دعم المقاولاتية وحاملي الماجستير والدكتوراه على طاولة مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، مجلسا للوزراء خصص لتناول التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه وكذا إصلاح جهاز دعم وتنمية المقاولاتية.

وجاء في بيان للرئاسة “يترأس، في هذه الأثناء، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون، يتعلق بالغابات والثروة الغابية وعروضا، تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي، وآخر متعلق بقطاع المناجم”.