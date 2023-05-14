-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

دعم المقاولاتية وحاملي الماجستير والدكتوراه على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
  • 479
  • 0
دعم المقاولاتية وحاملي الماجستير والدكتوراه على طاولة مجلس الوزراء
أرشيف

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، مجلسا للوزراء خصص لتناول التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه وكذا إصلاح جهاز دعم وتنمية المقاولاتية.

وجاء في بيان للرئاسة “يترأس، في هذه الأثناء، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون، يتعلق بالغابات والثروة الغابية وعروضا، تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي، وآخر متعلق بقطاع المناجم”.

مقالات ذات صلة
توقيف المتسببين في فقدان 18 مرشحا للهجرة السرية بمستغانم

توقيف المتسببين في فقدان 18 مرشحا للهجرة السرية بمستغانم

حادثة إطلاق النار في جربة.. الجزائر تجدّد تضامنها الكامل مع تونس

حادثة إطلاق النار في جربة.. الجزائر تجدّد تضامنها الكامل مع تونس

هذا ما بحثه بلاني مع السفير المنسق للأمم المتحدة بالجزائر

هذا ما بحثه بلاني مع السفير المنسق للأمم المتحدة بالجزائر

المقصيون من الترقوي المدعم يطالبون بالتحويل إلى صيغة عدل

المقصيون من الترقوي المدعم يطالبون بالتحويل إلى صيغة عدل

“أدرس في الجزائر”.. نحو تفعيل الدبلوماسية العلمية

“أدرس في الجزائر”.. نحو تفعيل الدبلوماسية العلمية

الخارجية تحضر للقاء موسع يجمع أدمغة الجزائر المهاجرة

الخارجية تحضر للقاء موسع يجمع أدمغة الجزائر المهاجرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد