دعم جزئي لفواتير استهلاك الكهرباء بـ23 ولاية

يتراوح بين 25 و65 بالمائة

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس بالعاصمة، إن 23 ولاية جنوبية ومن الهضاب العليا استفادت من دعم جزئي لفواتير استهلاك الكهرباء لفائدة الزبائن ذوي الاستهلاك المنخفض والمتوسط بنسبة 65 بالمائة و25 بالمائة بخصوص الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف عرقاب ردا على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني بشير فرحاني (كتلة الأحرار) حول تمكين سكان جنوب ولاية باتنة من الاستفادة من نفس المزايا التي يتمتع بها سكان ولايات الجنوب من حيث دعم الدولة لفواتير استهلاك الكهرباء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، أن هذه الولايات استفادت من تخفيض في فواتير الكهرباء.

وأضاف أن نسبة هذا التخفيض بلغت نسبة 65 بالمائة في حدود الاستهلاك البالغ 12000 كيلوواط ساعة/سنة للمشتركين في المنازل والمزارع و25 بالمائة بخصوص الأنشطة الاقتصادية.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وبسكرة وأولاد جلال والوادي والمغير وغرداية والمنيعة وإليزي وجانت والأغواط وورقلة وتقرت وتمنراست وعين صالح وان قزام وتندوف التي تعرف درجات حرارة قصوى خلال فصل الصيف إلى جانب ثلاث ولايات من الهضاب العليا وهي الجلفة والبيض والنعامة التي استفادت من تخفيض بنسبة 10 بالمائة لمشتركي الجهد المنخفض والمتوسط، يبرز الوزير.

وذكر عرقاب في السياق أن “مبلغ دعم الدولة لفواتير الكهرباء بلغ في هذه الولايات سنة 2020 مبلغا قدره 18.9مليار دج”.

أما بخصوص ولاية باتنة، قال الوزير إنها لا تسجل مقارنة مع الولايات المذكورة نفس المستوى من استهلاك الكهرباء غير أنها-كما يؤكد- “تستفيد من أسعار الكهرباء المنخفضة التي لا تعكس حقيقة تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء”.

وأكد في هذا الصدد أن “ولاية باتنة استفادت من عدة برامج وإنجازات مكنت من تحقيق معدل كهربة بنسبة 96 بالمائة (قرابة 350 ألف مشترك) ومعدل إدخال الغاز بنسبة 86 بالمائة (قرابة 300 ألف مشترك)”.

وبخصوص مدى استهلاك الجزائريين للكهرباء، ذكر الوزير أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن متوسط تعريفة الكيلوواط ساعي من الكهرباء في الجزائر (سواء بالنسبة للضغط العالي أو المتوسط أو المرتفع) هي “الأدنى” مقارنة بالدول المجاورة.

وأضاف أن هذه الدراسات أظهرت أن أسعار الطاقة في الجزائر “متميزة” بالنسبة للأسر التي تستهلك الكهرباء ذي الضغط المنخفض.

وفي سياق ذي صلة، كشف وزير الطاقة والمناجم أنه تم خلال العشرة أيام الأخيرة ربط أكثر من 2000 مستصلحة فلاحية بالكهرباء على المستوى الوطني.