دعم حكومي لمنتخب أوغندا من أجل المشاركة في شان الجزائر

دفعت الحكومة الأوغندية، جزءا من مستحقات إتحاد كرة القدم المحلي، لمساعدة المنتخب على المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها الجزائر.

وقال الإتحاد الأوغندي لكرة القدم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” : “تلقت الاتحادية جزءا من المساعدات المتأخرة، من الحكومة، لإعداد المنتخب للمشاركة في “الشان” بالجزائر.

وعبر رئيس الإتحاد الأوغندي، موزيس ماغوغو عن سعادته بتلقي الدعم المالي، في الوقت المناسب،، وقال: “يسعدنا تلقي الدعم المالي في الوقت المناسب، وفي الفترة التي يحضر فيها المنتخب للمشاركة في شان الجزائر”.

وحامت الشكوك مؤخرا حول مشاركة المنتخب الأوغندي، في كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر، بسبب المشاكل المالية التي كان يعاني منها الإتحاد الأوغندي لكرة القدم.