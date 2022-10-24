دعم سعودي يمني للقمة العربية بالجزائر

سوريا تبارك جهود الرئيس تبون لتحقيق المصالحة الفلسطينية

أكدت المملكة العربية السعودية واليمن دعمهما للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر غرة نوفمبر الداخل، وشددتا على قدرة الجزائر إنجاح هذا الموعد الهام لما لها من مؤهلات.

وقال الديوان الملكي في السعودية، إن المملكة تقف إلى جانب الجزائر، ودعمها لنجاح القمة العربية التي تحتضنها البلاد في 1 و2 نوفمبر المقبل، وجاء في بيان للديوان، أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة”، بعد تعذّر مشاركة ولي العهد محمد بن سلمان لأسباب صحية.

وأوضح المصدر أن الملك سلمان كان قد أناب وليّ عهده للمشاركة في قمة الجزائر، “إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية، أوصى بتجنب سموه (ولي العهد) السفر بالطائرة لمسافات طويلة من دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى”.

وتابع البيان أنه “يتعذر على سموه الكريم (ولي العهد) القيام بزيارة الجزائر الشقيقة. أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة”.

وختم بيان الديوان الملكي بالقول: “وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة سمو وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة، مؤكداً، وقوف المملكة إلى جانب الجزائر، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة”.

الديوان: وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة لإنجاح القمة المرتقبة

من جانبها، قالت اليمن على لسان وزيرها للخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إنها “تدعم المساعي التي بادرت بها الجزائر في سبيل لم شمل الدول العربية وتعزيز التضامن بينها خدمة لقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

كما أعرب الوزير خلال جلسة عمل، مع نظيره رمطان لعمامرة، بالجزائر، مساء الأحد، عن “ثقته في أن تكلل هذه الجهود بنجاح القمة خاصة وأنها تحظى بتقدير ومساندة الدول العربية التي تتطلع إلى هذا الموعد لرفع التحديات التي تفرضها الاضطرابات المشهودة إقليميا ودوليا”.

وخلال المحادثات، استعرض الوزيران “علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إلى جانب التشاور والتنسيق حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر”.

كما تطرق رئيسا دبلوماسية البلدين إلى تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، حيث أعرب الوزير لعمامرة عن إدانة الجزائر للاعتداء الأخير الذي استهدف منشآت نفطية مسببا خسائر مادية، مجددا في ذات السياق التعبير عن تضامن الجزائر الثابت مع اليمن قيادة وشعبا وتطلعها لتجاوز هذا البلد الشقيق محنته بفضل وحدة أبنائه وانخراطهم جميعا في مسار سياسي للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة وإنهاء التدخلات الخارجية في شؤونهم الداخلية.

في سياق آخر، رحبت الحكومة السورية بالاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية برعاية الرئيس عبد المجيد تبون.

وقالت وزارة الخارجية السورية: “ترحب سوريا بمضمون إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، واعتبرت أن “اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس”.

وأعربت الخارجية السورية “عن تقديرها ودعمها لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون والتي كانت الأساس لهذا الإعلان وما تمخض عنه من نتائج إيجابية على الساحة الفلسطينية”.