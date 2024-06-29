دعم عسكري خيالي قدمته أمريكا لـ “اسرائيل” في عدوانها على غزة

كشفت وكالة “رويترز” عن دعم عسكري أمريكي رهيب قدمته واشنطن للاحتلال الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة.

ووفقا ما نشره المصدر اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فان شحنات الأسلحة التي أرسلتها أمريكا للاحتلال الصهيوني منذ 07 اكتوبر الماضي، كبيرة، شملت أكثر من 14000 قنبلة من طراز “MK-84” والتي يبلغ وزنها 1000 كلغ، و 6500 قنبلة بوزن 250 كلغ.

وقد ضمت هذه الأسلحة، 3000 صاروخ جو أرض من طراز، “Hellfire” و 1000 قنبلة خارقة للتحصينات و 2600 قنبلة صغيرة يتم اسقاطها جوا وذخائر أخرى لم تسمها.

وبناء على هذه المعطيات، يتضح جليا أن حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن تقليص دعمها العسكري للاحتلال الصهيوني، غير صحيحة.