دعم قويّ لِبن رحمة

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة دعما قويّا، من التقني بيير ساج مُدرّبه في فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وخاض المهاجم بن رحمة مقابلتَين أساسيا مع فريقه الجديد ليون، دون أن يتمكّن من ترك بصمة قوّية تُطمئن أنصار النادي وأيضا مسؤوليه.

ولكن المدرّب بيير ساج كان له رأي مُخالف بِهذا الشّأن، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء: “بن رحمة ما زال بِحاجة إلى خوض المقابلات، والتعرّف على طريقة لعب زملائه الجدد. لقد قلت للجميع بِصريح اللفظ، ليس بن رحمة مُجبرا على التأقلم مع زملائه فقط، بل يتوجّب على أيضا زملائه التكيّف مع طريقة لعب بن رحمة”.

ويتعيّن على بن رحمة كذلك تحسين لياقته البدنية، على اعتبار أنه بقي لِمدّة قاربت الشهر دون أن يخوض المنافسات، قبل قدومه إلى ليون. كما نقله الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” على لسان مسؤول في النادي، دون أن يذكر اسمه.

وتنتظر سعيد بن رحمة وفريقه ليون سهرة هذا الجمعة، مباراة خارج القواعد أمام نادي ماتز (الحارس أوكيجة والمدافع قيطون)، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية.

ويشغل فريق ليون المركز الـ 11 بِرصيد 25 نقطة، ويتموقع نادي ماتز في الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِمجموع 17 نقطة.