-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دعم قويّ لِبن رحمة

علي بهلولي
  • 303
  • 0
دعم قويّ لِبن رحمة
ح.م

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة دعما قويّا، من التقني بيير ساج مُدرّبه في فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وخاض المهاجم بن رحمة مقابلتَين أساسيا مع فريقه الجديد ليون، دون أن يتمكّن من ترك بصمة قوّية تُطمئن أنصار النادي وأيضا مسؤوليه.

ولكن المدرّب بيير ساج كان له رأي مُخالف بِهذا الشّأن، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء: “بن رحمة ما زال بِحاجة إلى خوض المقابلات، والتعرّف على طريقة لعب زملائه الجدد. لقد قلت للجميع بِصريح اللفظ، ليس بن رحمة مُجبرا على التأقلم مع زملائه فقط، بل يتوجّب على أيضا زملائه التكيّف مع طريقة لعب بن رحمة”.

ويتعيّن على بن رحمة كذلك تحسين لياقته البدنية، على اعتبار أنه بقي لِمدّة قاربت الشهر دون أن يخوض المنافسات، قبل قدومه إلى ليون. كما نقله الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” على لسان مسؤول في النادي، دون أن يذكر اسمه.

وتنتظر سعيد بن رحمة وفريقه ليون سهرة هذا الجمعة، مباراة خارج القواعد أمام نادي ماتز (الحارس أوكيجة والمدافع قيطون)، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية.

ويشغل فريق ليون المركز الـ 11 بِرصيد 25 نقطة، ويتموقع نادي ماتز في الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِمجموع 17 نقطة.

مقالات ذات صلة
خروج فريق نخبوي آخر من سباق الكأس

خروج فريق نخبوي آخر من سباق الكأس

ماذا لو قلتُ لكم إن الذي تُظهره الصّورة يُمارس الفلاحة في إيطاليا؟

ماذا لو قلتُ لكم إن الذي تُظهره الصّورة يُمارس الفلاحة في إيطاليا؟

المُنافس المونديالي للجزائر يلعب مُقابلتَين في شهر مارس

المُنافس المونديالي للجزائر يلعب مُقابلتَين في شهر مارس

جزائريو أوربا ليغ والمؤتمرات يلعبون آخر حظوظهم

جزائريو أوربا ليغ والمؤتمرات يلعبون آخر حظوظهم

بِالفيديو: الهدف الرّابع لِبلومي

بِالفيديو: الهدف الرّابع لِبلومي

مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة بدون جمهور

مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة بدون جمهور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد