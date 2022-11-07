دعم قوي لِقطر و”الفيفا”

قدّم اتحاد أمريكا الجنوبية لِكرة القدم، الإثنين، دعما قويا لِقطر التي تستعدّ لِتنظيم كأس العالم ما بين الـ 20 من نوفمبر الحالي والـ 18 من ديسمبر المقبل.

وتشنّ عديد منتخبات أوروبا هذه الأيّام حملة شعواء ضد قطر و”الفيفا”، وتدعو إلى مقاطعة مونديال 2022. فاحت منها رائحة العنصرية المقيتة.

ودعت “الفيفا” في الأيّام القليلة الماضية الأوروبيين إلى إبعاد السياسة والإيديولوجيا عن الحقل الكروي.

وأصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لِكرة القدم (كومنيبول) بيانا، جاء فيه: “يُؤيّد اتحادُنا بِأعضائه العشرة (بلدان) مطلب الدّعوة إلى وحدة كرة القدم العالمية، ومساندة قطر مستضيفة كأس العالم 2022. هذا البلد حريص على إظهار كرم الضيافة والدفء، والمنشآت الرياضية الرائعة، لِبطولة من شأنها أن تدخل التاريخ بلا شك”.

وأضاف: “هذه الرسالة (دعوة الفيفا) قوية، لأنها عالمية وتتجاوز بِكثير الخلافات السياسية أو الإيديولوجية والخلافات المؤقّتة والمواجهات العرضية. إنها رسالة مليئة بِالتفاؤل والتسامح والشمول والتنوّع والاتحاد”.

واختتم اتحاد أمريكا الجنوبية لِكرة القدم البيان يقول: “لقد حان الوقت لِترك الخلافات جانبا، والاستمتاع بِحفلة عالمية حقيقية، ينتظرها الكوكب بِفارغ الصّبر. دعوا الكرة تبدأ في التدحرج لِجلب الفرح والبهجة للجميع”.

ودون أدنى شكّ سيُبدي اتحادا الكرة في إفريقيا وآسيا بل وحتى أوقيانوسيا و”الكونككاف” لاحقا الدّعم ذاته. لِيجد الأوروبيون أنفسهم في عزلة، بِسبب نظرة الاستعلاء والتطرّف.

انتفاضة ضد العنصرية والنّفاق

انتفضت العرب بِقوّة لِدعم قطر، التي تستعدّ لِاستضافة كأس العالم في الـ 20 من نوفمبر الحالي، وإلى غاية الـ 18 من ديسمبر القادم.

وتأتي هذه المساندة في ظلّ حملة غربية شعواء، تضغط من أجل تسويد صورة البلد العربي والمُسلم الذي سيتستضيف أكبر تظاهرة للرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وكان رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو قد دعا في الأيّام القليلة الماضية الأطراف النّاقمة في المجتمعات الغربية إلى إبعاد السياسة والإيديولوجيا عن الحقل الكروي، والتمتّع بِجمالية كأس العالم نسخة قطر 2022.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هذه الأيّام، وسم “أنا_عربي_وادعم_قطر”، ينتصر أصحابه للبلد العربي المسلم مُستضيف المونديال، ويُندّدون بِعنصرية ونفاق المجتمعات الغربية.