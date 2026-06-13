دعم قوي لِمنتخب النمسا منافس “الخضر” في المونديال

تلقّى منتخب النمسا لِكرة القدم، السبت، دعما قويا عشية خوضه لِنهائيات كأس العالم 2026.

وتتبارى النمسا مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 28 من جوان الحالي، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة المونديال. وقبل ذلك هذا الأربعاء، تُواجه الفريق الأردني لِحساب الجولة الأولى.

وأعلن اتحاد النمسا لِكرة القدم عن تمديد عقد الناخب الوطني رالف رانغنيك، حتى صيف 2028.

وكان التقني الألماني رانغنيك (67 سنة) قد استهلّ مهام تدريب منتخب النمسا في جوان 2022، بِعقدٍ تنقضي مدّته بعد نهاية كأس العالم في الـ 19 من جويلية المقبل.

وأبدى رئيس اتحاد الكرة النمساوي جوزيف برول سعادته بِتجديد العقد، وقال إنه يخدم منتخب بلاده عشية منافسة كبيرة مثل المونديال. في تصريحات نشرها موقع الهيئة.

وكانت علاقة مسؤولي الكرة النمساوية مع المدرب رانغنيك على وشك الانتهاء، بعد أن تلقّى التقني الألماني مؤخّرا عرضا من إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، لِشغل منصب مدير رياضي.

ووفقا لِاتحاد الكرة النمساوي فإن الشركات الراعية لِهيئته، ساهمت في تغطية الجانب المالي وبقاء المدرب رانغنيك. غير أنها استطردت وقالت إن التقني الألماني لم يكن مُصرّا على الرحيل لِكسب مزيد من الأموال في جهة أخرى.

وسار اتحاد الكرة النمساوي على خطى نظيره الجزائري، حيث جدّدت “الفاف” مؤخّرا عقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حتى صيف 2028، بعدما كانت المدة تنقضي عند إسدال ستار كأس العالم 2026.