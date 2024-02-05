دعم قوي من”موبيليس” للعدّاء مولة قبيل الأولمبياد

استفاد العدّاء سليمان مولة من دعم مادّي قوي، قبل خمسة أشهر من انطلاق فعّاليات أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس.

وأبرم العداء مولة عقد رعاية مع مُتعامل الهاتف المحمول “موبيليس”، الأحد. بِمقرّ هذه الشركة بِبلدية باب الزوار بِالعاصمة.

وبات مولة – المُختصّ في سباق 800م- ثامن عدّاء في ألعاب القوى يستفيد من دعم “موبيليس”، تقول شركة مُتعامل الهاتف المحمول في أحدث بيان لها.

ويُزيّن العدّاء سليمان مولة (24 سنة) سجّله بِعدّة تتويجات، على غرار ذهبيتَي البطولة الإفريقية وألعاب البحر المتوسط لِعام 2022، ونيله المركز الخامس في البطولة العالمية نُسختَي 2022 و2023.