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رياضة

دعم قوّي من الجمهور الجزائري لِبلماضي ولاعبيه

علي بهلولي
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دعم قوّي من الجمهور الجزائري لِبلماضي ولاعبيه

تلقّى المنتخب الوطني، الثلاثاء، دعما معنويا قويا من قبل الجمهور الجزائري، عشية مباراة مصيرية وحاسمة أمام كوت ديفوار.

واستلم الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبوه، الثلاثاء، رسالة دعم من مناصر جزائري ينتمي إلى ولاية وهران. ناب عن القاعدة الجماهيرية العريضة والوفّية لـ “محاربي الصحراء”.

وجاء في الرسالة أن الجمهور الجزائري يشكر الناخب الوطني جمال بلماضي وكتبيته، بعد أكثر من ثلاث سنوات، تفنّنوا خلالها في صنع الانتصارات، وإبهار العالم.

وأضاف مُحرّر الرّسالة أن أنصار “الخضر” يساندون النخبة الوطنية في السرّاء والضرّاء، ولن يتراجعوا في دعمهم بعد “كبوة جواد” أو “استراحة محارب”.

ويُؤمن الجمهور الجزائري بِأن زملاء القائد والجناح رياض محرز، قادرون على تصحيح المسار أمام “فيلة” كوت ديفوار، وحصد فوز مُؤهّل للدور ثمن النهائي من عمر منافسة “كان” الكاميرون 2022.

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