دعم مادي قوي لِمستقبل الرويسات

علي بهلولي
استفاد نادي مستقبل الرويسات لكرة القدم من دعم مادي قوي، بعد أن صعد إلى حظيرة النخبة.

وهكذا، أبرمت إدارة نادي مستقبل الرويسات اتّفاقية مع المؤسسة الوطنية لِخدمات الآبار، تقضي بِتمويل فريقها الكروي.

ومعلوم أن المؤسسة الوطنية لِخدمات الآبار، فرع تابع للشركة النفطية العملاقة “سوناطراك”.

وتردّد أن المؤسسة الوطنية لِخدمات الآبار التزمت بِتقديم إعانة مالية قيمتها 300 مليون دينار،يستفيد منها مستقبل الرويسات على ثلاث مراحل.

ويشغل فريق مستقبل الرويسات المركز الثاني بِرصيد 12 نقطة، متخلّفا بِفارق نقطتَين عن الرائد شبيبة الساورة. بعد مرور 7 جولات من عمر بطولة القسم الوطني الأول “موبيليس”.

