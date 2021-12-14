دعم مالي ضخم لِمُنافس الجزائر

رصدت السلطات العليا في كوت ديفوار غلافا ماليا ضخما، دعما لِمنتخب بلادها في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وتتبارى كوت ديفوار مع الجزائر مساء الـ 20 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي غينيا الاستوائية سيراليون.

وتُقدّر قيمة الغلاف المالي بِما يُعادل رقم 7.1 مليون أورو، كما ذكرته أحدث تقارير صحافة كوت ديفوار. التي أضافت أن المبلغ الضخم يُغطّي كلّ نفقات منتخب “الفيلة”، بداية من التحضيرات للبطولة الكروية والقارية وإقامة معسكر إعدادي، ومرورا بِالإقامة والإطعام والنقل والعلاج والتحفيزات وأمور أخرى، وإلى غاية إسدال الستار. فضلا عن ذلك، يشمل تكاليف إيفاد البعثات الرّسمية ونقل الأنصار إلى مسرح “الكان”.

ورفعت سلطات كوت ديفوار سقف الطموحات عاليا، وطالبت لاعبي منتخب بلادها بِإحراز كأس أمم إفريقيا في طبعة الكاميرون، استنادا إلى المصادر الصحفية ذاتها. خاصة وأن تلاميذ الناخب الوطني باتريس بومال لن يلعبوا منافسة كأس العالم 2022، بعد إقصائهم في دور المجموعات.

وسبق لِمنتخب كوت ديفوار إحراز كأس أمم إفريقيا مرّتَين: في نسختَي 1992 و2015. بينما ودّع الطبعة الأخيرة 2019 من دور ربع النهائي، بعد أن فشل في التفوّق على الجزائر.