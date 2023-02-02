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رياضة

دعم مالي قوي لِاتحاد خنشلة

الشروق الرياضي
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دعم مالي قوي لِاتحاد خنشلة
ح.م
جانب من مراسم إبرام الاتّفاقية.

استفاد فريق اتحاد خنشلة من دعم مالي قوي، عشية استئناف نشاطات بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وأبرمت إدارة نادي اتحاد خنشلة، الخميس، اتّفاقية تمويل مع مُجمّع البناء والأشغال العمومية “كوسيدار”.

وقال الرئيس المدير العام لِمجمّع “كوسيدار” في مؤتمر صحفي بعد إبرام الاتفاقية، بِخصوص الهدف المُتوخّى منها: “مرافقة نادي اتحاد مدينة خنشلة في مشواره الرياضي، من خلال الدّعم المادّي بِصيغة عقد رعاية رياضية”.

وأضاف: “مجمّع كوسيدار سيلتزم على ضوء بنود اتفاقية التمويل بِالدّعم المادّي لِكل نشاطات فريق اتحاد مدينة خنشلة”.

بِدوره، قال رئيس نادي اتحاد خنشلة وليد بوكرومة: “هذه الاتّفاقية التمويلية من شأنها أن تُعطي الفريق دعما مادّيا ومعنويا، يُحفزه على تحقيق نتائج إيجابية تسمح له بِتشريف الولاية، والاحتكاك بِالفرق الكبرى على المستويَين المحلّي والدولي”.

ويتموقع اتحاد خنشلة خامسا في لائحة الترتيب بعد إسدال ستار مرحلة الذّهاب، رغم أنّه حديث العهد بِحظيرة النّخبة. وسيستأنف النّشاط بِخوض مباراة الجولة الـ 16، وذلك بِمواجهة الزّائر شباب قسنطينة في العاشر من فيفري الحالي.

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