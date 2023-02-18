“دعم متبادل” بين الجزائر وأستراليا في المنظمات الدولية

التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة يوم السبت، مع نائب وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. أين اتفق الطرفان على “تبادل الدعم لفائدة ترشيحات الجزائر وأستراليا في المنظمات الدولية”.

وحسب بيان للوزارة، فقد أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع المسؤول الأسترالي، “لتبادل آراء البلدين حول الأوضاع السائدة في منطقة الساحل والصحراء”.

وبنفس المناسبة، تحادث الوزير الجزائري مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا. حيث أكد هذا الأخير تطلّعه للمشاركة شخصيا في الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين البلدين.

كما التقى لعمامرة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وتطرق الطرفان في حديثهما إلى “مسائل متعلقة بالشراكة بين الجانبين، وسبل تعزيزها وفقا لمبدأ توازن المصالح”، يضيف البيان.