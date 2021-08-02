دعم معنوي قوي لـ “بن رحمة”

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم فريق وست هام الإنجليزي، دعما معنويا قويا قبيل انطلاق البطولة الإنجليزية للموسم الحالي.

وقال التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام الإنجليزي، في أحدث تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة البريطانية: “لدينا ثقة كبيرة في إمكانيات بن رحمة، سواء من ناحية التسجيل أو التمرير. لقد سجّل هدفَين في المقابلات التحضيرية، وأعتقد أنهما سَيُفيدانه كثيرا من الناحية المعنوية”.

وفي سياق ذي صلة، قال اللاعب آرون كريسويل مدافع فريق وست هام: “الهدف الذي سجّله بن رحمة ضد برينتفورد خرافي. هو يتدرّب كثيرا على مثل هذا النوع من اللقطات. أتوقّع أن يُكرّر بن رحمة السيناريو في بطولة الموسم الجديد”.

ويستهلّ المهاجم سعيد بن رحمة وفريقه “المطارق” بطولة إنجلترا للموسم الجديد، بِمواجهة المضيف نادي نيوكاسل، في الـ 15 من أوت الحالي.