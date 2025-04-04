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دعوات صهيونية لذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى

الشروق أونلاين
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دعوات صهيونية لذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى
أرشيف
المسجد الأقصى

قالت “حماس” يوم الجمعة في بيان، إن دعوات جماعات “الهيكل” الصهيونية، لإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى، خلال ما يُسمّى “عيد الفصح” العبري، تمثّل تصعيدا خطيرا، واستمرارا في استهداف وتهويد المقدسات الإسلامية.

وحذّر بيان “حماس” من “تداعيات هذه الدعوات المتطرفة”. مؤكدا أنها “لن تغيّر من هوية المسجد الأقصى، ولن تمنح الاحتلال أيّ شرعية أو حقّ فيه”.

وتابع البيان:”نهيب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكلّ السبل الممكنة. فهذا واجب الوقت، لا سيّما في هذه المرحلة الحسّاسة التي يصعّد فيها الاحتلال من مخططاته التهويدية الخطيرة”.

مضيفا:”كما ندعو جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الحشد والنفير والرباط. والتواجد المكثف في باحات المسجد الأقصى، لـ:

  • إفشال مخططات المستوطنين،
  • ومنع أيّ محاولة لإدخال القرابين أو أداء الطقوس التلمودية”.

 ويحتفل المستوطنون الصهاينة بـ”عيد الفصح” لمدة 7 أيام، بداية من 15 أفريل الجاري، لإحياء ما يعتبرونه ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية حسب التقويم اليهودي.

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