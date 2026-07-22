دعوات عبر مواقع التواصل لإنشاء نقاط ارتواء بالغابات

لسقي الحيوانات العطشى

تزامناً مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وموجة الحر التي تشهدها عدة مناطق، أطلق ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرات إنسانية تهدف إلى توفير الماء للحيوانات والطيور، سواء في المدن أو في الغابات والمناطق الريفية، وذلك للحد من معاناتها بسبب العطش ونقص مصادر المياه الطبيعية.

ودعا أصحاب هذه المبادرات المواطنين إلى المساهمة بوضع أوعية مياه نظيفة في الأماكن الآمنة والمظللة للطيور، وتوفير الماء للقطط والكلاب الضالة، إلى جانب إنشاء نقاط سقي مؤقتة للحيوانات في المناطق الريفية، مع الحرص على تجديد المياه بشكل يومي للحفاظ على نظافتها. وقد لاقت هذه الحملات تفاعلاً واسعاً من قبل المواطنين، الذين عبروا عن استعدادهم للمشاركة في هذه المبادرات من خلال وضع أوعية مملوءة بالماء في الأحياء السكنية، والحدائق، والمزارع، والمناطق الريفية، وحتى حفر نقاط سقي في محيط الغابات، قصد مساعدة الحيوانات على تجاوز هذه الظروف المناخية القاسية.

وأكد القائمون على هذه المبادرات أن موجات الحر المتكررة تشكل خطراً على الحيوانات الأليفة والبرية على حد سواء، إضافة إلى العديد من الحيوانات التي تعيش في الغابات والجبال، والتي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى مصادر المياه بعد جفاف الكثير من البرك والينابيع.

ولهذا، دعا منظمو الحملة جميع المواطنين إلى المساهمة، ولو بخطوة بسيطة، من خلال وضع إناء ماء نظيف في مكان آمن وظليل، مع الحرص على تغيير الماء يومياً لضمان بقائه صالحاً للشرب.

وفي السياق ذاته، وجه ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي نداءً إلى مصالح محافظة الغابات وأعوان حماية الغابات من أجل تكثيف جهودهم والمبادرة إلى إنشاء نقاط ارتواء دائمة ومؤقتة في مختلف المناطق الغابية والجبلية، لضمان توفير المياه للحيوانات البرية خلال فترات الحر الشديد.

كما دعا أصحاب المبادرة الشباب المتطوعين، والكشافة الإسلامية الجزائرية، والجمعيات البيئية، ومختلف فعاليات المجتمع المدني، إلى الانخراط في هذه الحملة الإنسانية من خلال تنظيم خرجات ميدانية لتزويد نقاط الارتواء بالمياه، والمساهمة في مراقبتها وصيانتها، خاصة في المناطق التي تشهد ندرة كبيرة في الموارد المائية، والمساهمة في حماية المنظومة البيئية والحد من نفوق العديد من الكائنات الحية بسبب العطش والحرارة الناتجة عن الحرائق بالغابات.