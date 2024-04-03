دعوات لإستيراد أضاحي العيد

دعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار أضاحي العيد الذي تعرفه الجزائر منذ سنوات.

وفي بيان صادر عن المنظمة، كشفت عن تقديمها “مقترحا رسميا لوزير الفلاحة، يقضي باستيراد أضاحي العيد لسنة 2024، قصد خلق نوع من التوازن وتغطية السوق الوطني حتى تكون في متناول المواطن”.

للإشارة، فقد عملت وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة التجارة، إلى استيراد كميات معتبرة من الخرفان، خلال شهر رمضان الحالي، بغية ضبط السوق وخفض الأسعار.