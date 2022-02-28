دعوات لإنصاف فتحي نورين بعد خلط الرياضة بالسياسة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوات لإنصاف المصارع الجزائري فتحي نورين، الذي عوقب بالإيقاف لمدة 10 سنوات، لرفضه مواجهة منافس صهيوني.

ويرى رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهيئات الرياضية كانت صارمة مع فتحي نورين وقست عليه بالعقوبة، بذريعة إقحام السياسة في الرياضة، في وقت أباحت هذه الهيئات كل التدخلات والمواقف من الرياضيين واتحادياتهم الذين قرروا مقاطعة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وجاء في إحدى التعليقات: “المصارع الجزائري فتحي نورين انسحب من مواجهة لمنافس من الكيان الصهيوني في الألعاب الأولمبية الماضية فعوقب بالإيقاف عشر سنوات هو ومدربه بذريعة إدخال السياسة في الرياضة، والآن يقومون بعكس ما يقولون سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين”.

ودعا العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى رفع العقوبة المسلطة على فتحي نورين، من منطلق أن ما كان حراما بالأمس أصبح حلالا اليوم.

وأعلنت بولندا مقاطعة مباراة روسيا في الملحق المؤهل إلى المونديال، وعبّر قائد المنتخب لوفوندوسكي عن رفض مواجهة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، كما تزينت الملاعب بأعلام أوكرانيا، وشعارات مناهضة للحرب، وتؤكد خلط كبير بين الرياضة والسياسة، وإباحة غير مسبوقة لهذا الخلط، انطلاقا من مواقف سياسية.

وأكدت المواقف الأخيرة للعديد من الاتحادات الأوروبية، وحتى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، و”الفيفا” التداخل الكبير للرياضة و السياسة، وكأن الأمر أصبح مبررا، لتصرفات كانت بالأمس القريب محرمة، مثلما حدث مع المصارع فتحي نورين.