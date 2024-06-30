دعوات لفتح ممر جانبي يربط ولاية برج بوعريريج بالطريق السريع شرق غرب

بين منطقة بني عمران والطريق السريع "أ2"

يطالب الكثير من مرتادي الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين منطقة برج زمورة ولاية برج بوعريريج وعاصمة الولاية، بفتح طريق اجتنابي يمكّن سكان ومرتادي الطريق بالولوج إلى الطريق السريع شرق غرب، دون المرور بولاية البرج.

ودعا الكثير من المواطنين، ممن استطلعت “الشروق اونلاين” آرائهم بضرورة فتح طريق اجتنابي، يربط الطريق الوطني رقم 76 بالطريق الوطني شرق غرب، عند منطقة عين بني عمران ولاية برج بوعريريج، خاصة أن مسافة الطريق الاجتنابي قد لا تتعدى الـ 200 متر.

ويقول المواطنون، بأن الولوج إلى الطريق السريع شرق غرب، أصبح مؤرقا وصعبا، كونهم مجبرين على دخول مدينة البرج والمرور عبر بلدية الياشير، على مسافة تمتد لأكثر من 16 كلم، وبفترة زمنية قد تتجاوز 30 دقيقة، الأمر الذي دفعهم إلى دعوة مصالح الولاية إلى النظر في مطلبهم وانجاز هذا الممر.

ومن المؤكد ان فتح الطريق الاجتنابي المذكور، سيسهل عملية التجارة في منطقة برج زمورة وقنزات وباقي المناطق المحيطة بها، كما سيسهم ذلك في رفع قدراتها السياحية وتوفير مناصب الشغل لأبناء المنطقة.