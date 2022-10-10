دعوات لمحاكمة مدونة مصرية شكّكت في انتصارات أكتوبر وحظيت بإشادة إسرائيلية

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاكمة مدونة مصرية “شككت” في إحدى الحلقات التلفزيونية في انتصارات حرب أكتوبر.

وتصدر وسم محاكمة “ريهام عياد” مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت حالة من الجدل، عندما نشرت حلقة على يوتيوب ضمن برنامجها” القصة وما فيها”، حيث شككت من خلالها في انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، مما أتاح لمواقع وقنوات إسرائيلية باستغلال مقاطع الفيديو التي قامت بنشرها والترويج لها، وفقا لموقع “القاهرة 24”.

ونشرت ريهام حلقة بعنوان “هو احنا انتصرنا في حرب أكتوبر؟” وهو ما جعل صفحات إسرائيلية تستعين بالحلقة وتصف عيّاد المتزنة، غير أن المدونة سارعت إلى تغيير عنوان الفيديو لاحقا ليصبح “انتصار أكتوبر العظيم”.

ودعا الكثير من متابعي حلقة ريهام على اليوتيوب إلى الإسراع بمحاكمتها لما اعتبروه إساءة وطعنا في حق مصر وانتصاراتها، واعتبر “حمد” أن ما فعلته المدونة إنما هو رغبة في الشهرة ” حتى ولو كان آخرتها “محاكمة ريهام عياد” مضيفا”إزاي تتجرأ على بلدها ولحساب مين، دي مصيبة بجد، وليسمع القاصي والداني والمحب والعدو”.

وعلق “القلم الحر” على هذه الحلقة بقوله”: هي ماتجرأتش، قالت وجهة نظرها وهي عامله برنامج على يوتيوب، فالقنوات الإسرائيلية أخذت الفيديو وأذاعته، إنما هي وجهة نظهرها أن نصر أكتوبر لم يكن مكتملا بسبب أم الرشراش مثلا مافيش منتصر بيروح لخسران يطلب منه السلام”.