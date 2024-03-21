دعوات لمقاطعة مسلسل مصري بسبب جملة “اسمه يوسف وشعره كيرلي”

دعا ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمقاطعة مسلسل مصري بسبب جملة “اسمه يوسف وشعره كيرلي”، معتبرين ترديدها ضمن العمل وسط ضحك الحضور استهزاء بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثار مشهد ضمن أحداث الحلقة السادسة من المسلسل المصري “لانش بوكس” غضب المتابعين له، حيث انهالت التعليقات الغاضبة المطالبة بوقفه وعدم متابعته.

واعتبر الكثيرون ترديد بطلة المسلسل لتلك العبارة استهزاء بمأساة استشهاد الطفل الفلسطيني “يوسف” في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وهو المعروف بوصف أمه المكلومة الباحثة عنه وسط الضحايا “أبيضاني (بشرته بيضاء) وشعره كيرلي وحلو”.

بدأ المشهد بمجموعة من السيدات يسألن عن شخص ما في أحد المتاجر، فتقول جميلة عوض، إحدى بطلات العمل: “لو سمحت أنا بسأل عن حد (شخص) اسمه يوسف أو ياسين.. أشقر وشعره كيرلي (مجعد) وحليوة”، مع ضحكات خفيفة من الحاضرات.

وفور عرض الحلقة، تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المشهد، مطالبين بمقاطعة المسلسل، كما تعرضت حسابات أبطال المسلسل للانتقادات من قبل المتابعين، بل ذهب البعض لأبعد من ذلك بالدعوة لمقاطعة أعمال فريق المسلسل القادمة.

ولعل أبرز من تعرض للهجوم الممثلة جميلة عوض، بطلة المشهد، حيث طالبها المتابعون بتقديم تفسير للمشهد الذي اعتبره كثيرون استهزاء بكارثة إنسانية، واستخفافا بمشاعر المشاهدين، وفق عدد من التغريدات.

وردت جميلة عوض على الانتقادات بالقول: “هو ده اللي حصل المشهد كان مكتوب أسمر و فجأة وإحنا بنقولو (ونحن نقوله) جمعنا أن الممثل طلع أشقر فبدلنا كلمة واحدة، المفروض تكونوا عارفين أن دي حاجة مستحيل تحصل بقصد مش نثير فتن، أظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية يا ريت نتحد ضد العدو دي صورة الممثل”.

في المقابل، تواصل متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع مؤلف العمل عمرو مدحت، الذي كشف، وفق التغريدات المتداولة، أن النص الأصلي للمسلسل لم يتضمن تلك الجملة، بل من المفترض بحسب نص المشهد الذي نشره هو البحث عن شخص يدعى “سيف أو سليم.. أسمر ويرتدي نظارة”.

ونفى المؤلف علمه بالتغيير الذي حدث للمشهد السابق، وظهوره في هذه الصورة.

وفي حساب نسب لمخرج المسلسل هشام الرشيدي على منصة إكس، كتب تغريدة تضمنت الاعتذار التالي: “اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل غير المقصود بالمرة، لم ولن تكون القضية يوما مجالا لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم”.

يذكر أن مسلسل “لانش بوكس” من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وأحمد وفيق وهشام إسماعيل ومن تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

المصدر: الجزيرة+ مواقع التواصل