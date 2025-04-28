دعوة إلى إنشاء مستشفى بيطري وطني بأحدث التجهيزات

في اليوم العالمي للبياطرة

يُحيي الأطباء البياطرة عبر العالم، يومهم العالمي، الذي يصادف آخر سبت من شهر أفريل من كل سنة، ومثلهم يحتفل بياطرة الجزائر بهذا اليوم، الذي حمل هذه السّنة شعار: “صحة الحيوان تتطلب فريقا”.

وتُحصي الجزائر ما يفوق 20 ألف طبيب بيطري، موزعين بين القطاعين العام والخاص، مجندين للحفاظ على الصحة العمومية والحيوانية والثروة الحيوانية، وعلى غرار بقية القطاعات، يتطلع الأطباء البياطرة إلى التفاتة السلطات لجملة انشغالات يرفعونها دوريا، خلال مختلف المناسبات.

وفي الموضوع، تعتبر المفتشة البيطرية، الدكتورة هدى سميرة جعفري، في تصريح لـ”الشروق”، أن الطبيب البيطري هو “السند الخفي وأمن الدولة في الإنتاج الحيواني المستدام”، ولذلك، فهم يتطلعون إلى تغيير قانون النشاطات البيطرية بما يضمن، بحسب قولها، تنظيم المهنة وحمايتها. ودعت إلى إنشاء مستشفى بيطري وطني، مجهز بأحدث التقنيات، “ليكون مرجعا علميا وميدانيا يعزز قدرات القطاع”.

وترى هدى سميرة جعفري، بأن تحيين البرامج التكوينية بالمعاهد والجامعات، لمواكبة تطورات العلوم البيطرية العالمية، والعمل على إنشاء مزارع ذكية تجمع بين التكنولوجيات الحديثة وإنتاج حيواني عالي الجودة، بات “ضرورة، لغرض تقليص فاتورة الإستيراد وتعزيز السيادة الغذائية”، على حدّ قولها.

ولتحقيق هذه الأهداف، بحسب المفتشة البيطرية، “لابدّ من تعزيز استقلالية الطب البيطري عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبر تأسيس هيئة وطنية مستقلة تُشرف على تنظيم وتسيير القطاع بكل مهنية وكفاءة”.

وكالة وطنية للسيادة الغذائية وقناة وطنية للفلاحة

وكانت هدى سميرة جعفري، اقترحت إنشاء وكالات تراها مهمة لتطوير قطاع الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيزه ومنها الوكالة الوطنية للسيادة الغذائية، الوكالة الوطنية للصحة الواحدة والمحافظة على الثروة الحيوانية، مع مقترح إنشاء قناة وطنية للفلاحة.

وتقول محدثتنا، بأن إنشاء وكالة وطنية للسيادة الغذائية، تكون تابعة لرئاسة الجمهورية ومكونة من ممثلين عن كل الوزارات والشعب الإستراتيجي.. الحبوب، الحليب، اللحوم الحمراء والبيضاء، السكر وزيت المائدة، هدفها “ضمان حصول جميع المواطنين على غذاء صحي وآمن بأسعار مناسبة، عن طريق وضع إستراتيجيات وطنية للسيادة الغذائية، دعم الإنتاج المحلي، تنظيم أسواق السلع الغذائية، حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالأسعار، إلى جانب التوعية بأهمية التغذية السليمة”.

بينما الهدف من إنشاء الوكالة الوطنية للصحة الواحدة والمحافظة على الثروة الحيوانية، التي تقترحها المفتشة البيطرية، هو ربط صحة الإنسان بصحة الحيوان والبيئة، مواجهة الأمراض حيوانية المصدر في بلادنا، خاصة الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان، زيادة على ضمان سلامة الأغذية من المنشأ إلى المستهلك، وتعزيز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، وضرورة دعم مربي الثروة الحيوانية.

ويعتبر إنشاء قناة وطنية للفلاحة، بحسب ما تقترحه الخبيرة البيطرية، التي تكون تابعة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، وسيلة لنشر الوعي بأهمية الفلاحة بشقيها الزراعي والحيواني، وتثقيف الفلاحين والمربين بأحدث التقنيات الفلاحية.

وتتمنى المفتشة البيطرية، هدى سميرة جعفري، الأخذ بمقترحاتها، التي تعتبرها، بحكم خبرتها في المجال، “خطوات ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي في البلد وتعزيزه أكثر”.