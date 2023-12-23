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دعوة لإلغاء احتفالات رأس السنة الجديدة في تونس

الشروق أونلاين
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دعوة لإلغاء احتفالات رأس السنة الجديدة في تونس
أرشيف
تونس

دعت المنظمة التونسية للشغل يوم السبت، إلى مقاطعة احتفالات رأس السنة الجديدة في جميع الدول العربية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونادت المنظمة في بيان أصدرته اليوم، على وجه الخصوص بـ “الامتناع عن صناعة الحلويات والمرطبات الخاصة باحتفالات رأس السنة الجديدة”، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيانها إن “أي حلويات تصنع للاحتفال بهذه المناسبة، ستكون ملطخة بدماء أطفال فلسطين ودماء نساء غزة وشهداء (معركة) طوفان الأقصى”.

ورافع البيان لمقاطعة احتفالات رأس السنة في كافة الدول العربية وفي جميع أنحاء العالم “حتى يعلم العدو الصهيوني المجرم القاتل للأطفال والنساء، أن فلسطين ليست وحدها”.

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