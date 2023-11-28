دعوة لتصعيد الفعاليات الجماهيرية رفضا للعدوان

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضاً للعدوان ودعماً لحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.

وجهت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” دعوة إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضاً للعدوان ودعماً لحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.

وفي تصريح صحفي عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم التاسع والعشرين نوفمبر وجهت الحركة دعوة لجماهير “الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم”، من أجل “تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزَّة، رفضاً وتنديداً بالعدوان الصهيوني وجرائم حرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، على مدار أكثر من 50 يوماً.”

الحركة وجهت دعوة إلى مواصلة الفعاليات والمسيرات “في كل المدن والعواصم، في الأيام القادمة، ورفع الصوت عالياً رفضاً وتنديداً بجرائم الاحتلال، والضغط لتجريمها ووقفها، وتشكيل رأي عام عالمي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني “في الحريّة والاستقلال وتقرير المصير.”

وللتذكير، فدعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977، عبر قرارها 32/40 ب للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمر 2015.