دعوة للإفراج عن القانون الأساسي وتسوية ملفات قطاع التربية

في بيان النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات:

ناشدت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، وزير التربية الوطنية، قصد الإسراع في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية وحل مشاكل القطاع، والتكفل بمطالب سلك نظار الثانويات.

وفي بيان إعلامي، تسلمت “الشروق” نسخة منه، الأربعاء، طالب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات بضرورة الإسراع في الاستجابة للمطالب النقابية التي سبق وأن رفعها تنظيمه النقابي، ونوّه “فاروق قطار” رئيس التنظيم النقابي المذكور، بالمناسبة، بالتعليمات التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون فيما يخص ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتسبين لأسلاك التربية الوطنية بالنظر إلى الأهمية، التي يكتسيها هذا الملف في حل جملة من المشاكل العالقة بالقطاع .

وذكّر رئيس النقابة بالغموض الذي أصبح يكتنف هذا الملف، رغم انتهاء العمل عليه من طرف اللجنة المكلفة بإعداده، وهو الأمر الذي يتنافى حسبه مع طموح ومشروع رئيس الجمهورية في بناء جزائر جديدة تقوم على أسس ديمقراطية واضحة المعالم، وفق تعبيره.

وعليه، لفت المسؤول النقابي نفسه، انتباه القائمين على شؤون تسيير وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة العمل بجدية وشجاعة كافية على مختلف الملفات الحساسة، وعلى رأسها القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، لما يكتسيه هذا الملف من أهمية بالغة للنهوض بقطاع التربية الوطنية، وللسعي بجدية لغلق هذا الملف بصفة نهائية، للوصول بالمدرسة العمومية إلى ما يليق بالأمة الجزائرية، وإلى جانب مطلب التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص، واستنكار النقابة لهذا التأخير غير المبرر البتة، حسب مضمون ذات البيان، جدد فاروق قطار تمسك نقابته بكل المقترحات بخصوص ملف القانون الأساسي.

وجاء في محتوى البيان الإعلامي، بأن النقابة تستعجل الوزارة وتطالبها بالتعامل بجدية وحزم مع ملف رقمنة حظيرة السكنات الإلزامية، من أجل وصول هذا المرفق لمستحقيه الحقيقيين، بعيدا عن الممارسات المشينة للبعض، والتي حرمت عديد النظار من أحقيتهم بالاستفادة من هذا المرفق الخدماتي، ولاسيما بولايات الجزائر والأغواط والبليدة والجلفة .

كما دعا قطار، وزير التربية الوطنية إلى العمل على استغلال القوائم الاحتياطية للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2023 لسلك مدير ثانوية، إلى غاية تنظيم امتحان مهني جديد.

وفي سياق ذي صلة، طالبت النقابة الوزارة بتمكين نظار الثانويات من التحويلات ما بين الولايات، على غرار سلك موظفي التعليم الذين حظوا بامتياز معالجة طلباتهم عبر الأرضية الرقمية للوزارة.