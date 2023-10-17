دعوة للحوار في العلاقات الزّوجية قبل فوات الأوان

عرض " اعترافات زوجية" من مصر:

تواصلت العروض الدّولية ضمن فعاليات المهرجان الدّولي للمسرح ببجاية في دورته الثّانية عشر، وكان الجمهور يوم 16 أكتوبر 2023 بالمسرح الجهوي مالك بوكرموح، على موعد مع العرض القادم من دولة الجمهورية المصرية العربية الشّقيقة” اعترافات زوجية”.

عرض يدعو في مجمله إلى ضرورة الحوار بين الزّوجين، تبدأ حيثيات المسرحية، حينما يعود الزّوج من المستشفى، بعدما سقط من السّلالم وفقد الذّاكرة، ليجد نفسه، خاو الذّكريات بعد 15سنة من الزّواج، يقف في بيت رغم أنّه هندس كلّ شيء فيه، إلاّ أنّه يجد نفسه غريبا بين أثاثه، وكتبه و حتّى لوحاته التي اجتهد في رسومها، ليعيش حينها، ذلك الزّوج في الماضي قبل الحادثة، وهذا الّذي عليه اليوم وهو فاقد للذّكريات، ويبدأ الحوار مع الزّوجة، التي يظهر أنها عانت الإهمال وعدم التواصل، وعدم الحوار، الّذي يعرّي المثالية المزعومة بينهما، ووصلا في مرحلة من مراحل الزّواج إلى الانسداد وضرورة الفراق.

هو عرض ذهني، تجاذب فيه الممثّلان على الرّكح، حالة الجمود التي يصل فيها الأزواج في مراحل عديدة في علاقتهما بمرور السّنوات، وذلك الفتور، الّذي قد يدفع أحدهما، إلى التّخلّص من الطّرف الآخر بطريقة ما، لكن الأكيد، أنّ قبل هذا، يقف الطّرفان على جريمة كانا يشتركان فيها، سواء عن قصد أو غير قصد، وهي الأنانية و اللاّمبالاة و قطع التّواصل بينهما، وهي أسباب كفيلة بأن تحوّل كليهما من حبيب إلى عدو، و من شريك حياة إلى غريب، رغم العيش تحت سقف واحد، ويتقاسمان العديد من الذّكريات لسنوات طويلة.

هو إسقاط واضح للكثير من العلاقات الزّوجية، الّتي تتأرجح في الفراغ، عالجه هذا العرض، ليصل في الأخير لدعوة إلى الحوار قبل فوات الأوان.