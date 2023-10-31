دعوة لوقف إمدادات الغاز والنفط عن الولايات المتحدة

لحثّها على وقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين

دعا مسؤول الفريق الطبي النرويجي إلى غزة مادس غيلبرت، الدول العربية يوم الثلاثاء، إلى وقف إمدادات الغاز والنفط عن الولايات المتحدة، من أجل حثّها على وقف عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين.

وقال غيلبرت في حديث لقناة الجزيرة، إن المجازر التي تطال المدنيين في غزة، تتطلب تحركا عربيا موحدا لوضع حدّ لها.

وتابع المتحدث يقول:”أطلب من الدول العربية أن تقطع الغاز والنفط عن الولايات المتحدة، وربما هذا ما سيوقف القصف فورا”.

قبل أن يضيف:”مهمتنا الأولى هي وقف القصف، وعلى العالم أن يتحرك الآن”. مؤكدا أن “منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 100 هجوم على مرافق طبية في القطاع”.