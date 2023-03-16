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جواهر

دعوى بحق موظفة بمستشفى نشرت صور جثث عبر الشبكات

جواهر الشروق
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دعوى بحق موظفة بمستشفى نشرت صور جثث عبر الشبكات

ادّعت إدارة مستشفى عام في مدينة ليون الفرنسية على موظفة بقسم حفظ الجثث للاشتباه في كونها صوّرت أشخاصا متوفين ونشرت اللقطات عبر الشبكات.

وأوضح بيان لهيئة “أوسبيس سيفيل دو ليون” التي تضم 13 مستشفى عاما أنها “تلقت في عطلة الأسبوع بلاغا عن صور التقطها موظفة في خدمة دفن الموتى في مستشفى كروا روس”.

وأكدت الهيئة أن “تحقيقا إداريا يجرى منذ الاثنين في هذه التصرفات المستنكرة وغير المقبولة”.

وأفادت صحيفة “لو بروغريه” المحلية بأن الموظفة المعنية نشرت على الشبكات الاجتماعية صورا لجثث في قسم خدمات دفن الموتى في المستشفى.

وما لبث مستخدم إنستغرام يدعى مارفن ل، أن ذكر اسم الموظفة الأول وأعاد نشر بعض صورها ودعا متابعيه إلى إبلاغ هيئة المستشفيات عنها.

ولم تتضح بعد الأسباب التي جعلتها تُقدم على فعلتها.

وإذ أعربت الهيئة عن “الإدانة الشديدة لهذه الأفعال”، أشارت إلى أن الموظفة المعنية أوقفت على الفور عن العمل وتخضع لإجراءات تأديبية.

وأفادت النيابة العامة في ليون بأنها فتحت على إثر رفع الدعوى “تحقيقا بتهمة التعدي على الخصوصية بالتقاط الصور أو تسجيلها أو نقلها”.

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