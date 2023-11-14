دعوى قضائية ضد بايدن لدعمه “الإبادة الجماعية” بغزة

رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة..

رفع مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بتهمة دعمهم “الإبادة الجماعية” التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين بغزة.

وتقدم المركز المتخصص في أنشطة حقوق الإنسان “CCR” (مقره الولايات المتحدة)، بالشكوى القضائية نيابة عن شخصيات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية.

وتضمنت مذكرة الشكوى القضائية حسب وكالة الأناضول للأنباء: “هذه الدعوى يتم رفعها نيابة عن الفلسطينيين نظراً لعدم التزام بايدن، ووزيريه للخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد وأوستن، بمسؤولية منع الإبادة الجماعية في غزة”.

واعتبرت المذكرة حسب المصدر ذاته، أن “الإبادة الجماعية” المتواصلة في غزة لم تكن لتحدث لولا “الدعم المفتوح” للاحتلال الإسرائيلي من قبل بايدن وبلينكن وأوستن.

وأوضحت المذكرة التي تمّ رفعها “أن الولايات المتحدة وبصفتها “الحليفة الوثيقة لإسرائيل وأكبر مقدمة للدعم العسكري لها”، تملك الأدوات والوسائل التي يمكنها ردع تل أبيب لوقف “الإبادة الجماعية” في غزة”.