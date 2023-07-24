دعوى قضائية ضد عمدة بلدية بيزييه في فرنسا

بعد رفضه عقد قران جزائري وفرنسية

برلمانيون فرنسيون يرفعون دعوى قضائية ضد روبير مينار بعد رفضه عقد قران جزائري وفرنسية، جوان 2023.

رفع ثلاثة نواب برلمانيون فرنسيون دعوى قضائية ضد اليميني المتطرف روبير مينار بعد رفضه عقد قران فرنسية مع شاب جزائري في بلدية بيزييه الواقعة جنوب فرنسا.

النواب من حزب “فرنسا المتمردة” رفعوا دعوى قضائية ضد عمدة بلدية بيزييه اليوم الإثنين 24 جويلية، بعد رفضه عقد زواج فرنسية 29 سنة، مع جزائري 23 سنة. وذلك بدعوى كون الشاب متواجد بطريقة غير شرعية. الشاب تم طرده إلى الجزائر بعد ذلك. حسب ما نقلته وسائل إعلامية فرنسية عن وكالة فرانس برس.

النواب الذين رفعوا الدعوى اعتبروا ما قام به مينار وهو اليميني المتطرف، المقرب من كل من إيريك زيمور ومارين لوبان “شيء غير مقبول”.

وقد رفض يوم 7 جويلية، روبير مينار تزويج الشاب الجزائري متهما إياه بالزواج من أجل تسوية وثائقه. “أصر وأوقع : لن أقوم بتزويج شخص ملزم بمغادرة التراب الفرنسي”. هكذا صرح لفرانس برس مينار اليوم الإثنين بعد رفع الدعوى القضائية ضده.

النواب الذين رفعوا القضية من جهتهم قال عن مينار أنه جانب الصواب فيما قام به. فحسبهم روبير مينار رفض عقد الزواج لاعتبارات غير قانونية، كما اتهموه بمخالفة القانون وممارسة العنصرية تجاه سكان بلديته لاعتبارات متعلقة بالجنسية.

نواب “فرنسا المتمردة” ليسوا الوحيدين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد روبير مينار بعد الحادثة. فرفع دعوة قضائية قبلهم كل من الشابين المعنيين وجمعية “أس أو أس راسيزم”.