دغموم: إصابتي حرمتني من الاحتراف وأريد اللعب في المنتخب الوطني

كشف اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، المحترف في صفوف نادي المصري البورسعيدي، أنه كان قريبا من الاحتراف في أوروبا، قبل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي، معتبرا الفترة التي يمر بها صعبة، خاصة مع التضحيات الكبيرة التي قدمها بعيدا عن الأهل.

وقال نجم النادي البورسعيدي، في حوار أجراه مع موقع ” في القول ” المصري: “طموحاتي كبيرة وسأعود أقوى بعد الإصابة لأرد لجماهير المصري ما قدموه لي من دعم”.

وفي رده حول حقيقة العروض التي تلقاها قبل الإصابة، أضاف: “تلقيت عروضا أوروبية قبل الإصابة وتواصل الأندية مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري”.

وواصل ابن وفاق سطيف، تأكد حلمه وهدفه بتمثيل المنتخب، حيث قال في هذا الصدد: “لن يتوقف طموحي عن الاحتراف الأوروبي وتمثيل منتخب الجزائر مع جمال بلماضي، أريد ارتداء القميص الوطني، فهو حلم أي لاعب يمارس الكرة”

يذكر أن دغموم يواصل علاجه بمركز أسبيطار في قطر، بعدما خضع إلى عملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي ستبعده تقريبا لموسم كامل عن فريقه.