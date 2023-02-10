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رياضة
النادي المصري يوافق على طلبه

دغموم في الجزائر للاطمئنان على والدته التي تخضع لعملية جراحية

الشروق الرياضي
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دغموم في الجزائر للاطمئنان على والدته التي تخضع لعملية جراحية

أصدر المصري البورسعيدي، بيانا بشأن نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم. وكتب المصري عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “بعد التنسيق مع مجلس إدارة المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وافق الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التوأم حسن على سفر نجم الفريق عبد الرحيم دغموم للجزائر، وذلك للاطمئنان على والدته التي تخضع لعملية جراحية دقيقة”.

وأردف: “كلف مجلس إدارة المصري البورسعيدي، الجهاز الإداري للفريق بتيسير سفر عبد الرحيم دغموم للجزائر، ومتابعة تطورات حالة والدته الصحية أولا بأول وبحث سبل تقديم كافة أوجه الدعم للاعب”.

علي جانب آخر، يواصل المصري استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

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