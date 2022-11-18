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رياضة
اللقاء مقرر يوم 26 نوفمبر الجاري

دغموم لن يلعب أمام الزمالك بسبب الإصابة

ع. ع
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دغموم لن يلعب أمام الزمالك بسبب الإصابة

أكدت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع لها الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم خط وسط المصري بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر يستوجب خضوعه لجلسات تأهيلية تستمر لنحو أسبوعين ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق، بحسب ما أكده أمس موقع اليوم السابع.

وأكد طبيب فريق النادي المصري الذي يلعب له دغموم، أن الجهاز الطبي بدأ بالفعل في أولى مراحل علاج اللاعب وذلك عن طريق “الحقن بالبلازما” وهي الخطوة التي يسعى من خلالها الجهاز الطبي للعمل على سرعة تماثل اللاعب للشفاء، مضيفًا أن اللاعب سيخضع كذلك لجلسات تأهيلية مكثفة، على أن يتم مناظرة اللاعب بشكل دوري خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدى تحسن حالته وبالتالي انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصري لملاقاة نظيره فريق الزمالك في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022/2021 والمقرر إقامتها يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

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