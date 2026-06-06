دغموم يجدد مع النادي المصري

أعلنت إدارة النادي المصري، عن تجديد عقد اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الممثل لمدينة بور سيعيد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” شريط فيديو لإعلان تجديد عقد اللاعب السابق لوفاق سطيف.

وانتهى عقد دغموم مع النادي المصري في نهاية الموسم المنقضي لكنه فضل المواصلة بقميص “النسور الخضر” رغم العروض التي تلقاها من أندية مصرية وجزائرية. وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى النادي المصري صيف 2022 قادما من وفاق سطيف.

وكان المصري قد أعلن تعيين التونسي نبيل الكوكي مدربا للفريق، هذا الأخير أشرف على العارضة الفنية لوفاق سطيف الموسم الماضي، كما ضم لاعب جزائري آخر هو مهاجم شباب قسنطينة منذر طمين بعقد يمتد لثلاثة مواسم.