-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دغموم يجدد مع النادي المصري

ع.ع
  • 68
  • 0
دغموم يجدد مع النادي المصري

أعلنت إدارة النادي المصري، عن تجديد عقد اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الممثل لمدينة بور سيعيد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” شريط فيديو لإعلان تجديد عقد اللاعب السابق لوفاق سطيف.

وانتهى عقد دغموم مع النادي المصري في نهاية الموسم المنقضي لكنه فضل المواصلة بقميص “النسور الخضر” رغم العروض التي تلقاها من أندية مصرية وجزائرية. وانضم صاحب الـ 26 عاما إلى النادي المصري صيف 2022 قادما من وفاق سطيف.

وكان المصري قد أعلن تعيين التونسي نبيل الكوكي مدربا للفريق، هذا الأخير أشرف على العارضة الفنية لوفاق سطيف الموسم الماضي، كما ضم لاعب جزائري آخر هو مهاجم شباب قسنطينة منذر طمين بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

مقالات ذات صلة
الإصابة تُغّيب منافس الجزائر عن كأس العالم

الإصابة تُغّيب منافس الجزائر عن كأس العالم

كومان يعلّق بعد الهزيمة أمام “الخضر”

كومان يعلّق بعد الهزيمة أمام “الخضر”

التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في مونديال 2026

التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في مونديال 2026

هذا هو مركز المنتخب الجزائري في الترتيب الجديد لـ “الفيفا”

هذا هو مركز المنتخب الجزائري في الترتيب الجديد لـ “الفيفا”

نجم “النشامي” إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال

نجم “النشامي” إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال

بيتكوفيتش يجدد عقده مع الخضر إلى غاية 2028

بيتكوفيتش يجدد عقده مع الخضر إلى غاية 2028

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد