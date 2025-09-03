دغموم ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

متفوقًا على لاعب شباب قسنطينة السابق منذر طمين

خطف الدولي الجزائري عبد الرحيم دغموم الأضواء في انطلاقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما قاد فريقه المصري البورسعيدي لتحقيق فوز كبير على حساب كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكان دغموم رجل اللقاء الأول، بعدما ساهم بشكل مباشر في ثلاثة أهداف، حيث تحصل على ركلة جزاء ترجمها زميله صلاح محسن إلى هدف أول (د 68)، قبل أن يمنح تمريرة حاسمة لزميله عمر الساعي (د 78)، ليختتم بعدها مهرجان الأهداف بنفسه بتسجيل الهدف الرابع (د 89).

وبهذا الهدف، رفع دغموم رصيده إلى 4 أهداف، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري متفوقًا على مواطنه منذر طمين على لاعب شباب قسنطينة السابق وزميله عمر الساعي (3 أهداف لكل منهما). كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة من طرف رابطة الأندية المحترفة المصرية، وهي ثالث مرة يحصل فيها على هذه الجائزة خلال أول خمس مباريات فقط هذا الموسم.

وفي تصريحات لقناة أون سبورت، عبر دغموم عن سعادته قائلاً: “الفوز مهم جدًا بالنسبة لنا في مشوار الدوري. إن شاء الله سننافس على كل شيء هذا الموسم، والفريق يمتلك عناصر قادرة على تحقيق نتائج كبيرة في الدوري والكأس. التركيز والعمل الجماعي هما مفتاح النجاح.”

يذكر، أن دغموم، خريج وفاق سطيف الجزائري، شارك هذا الموسم في 5 مباريات مع المصري البورسعيدي، بصم خلالها على 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ما يجعله أحد أبرز نجوم الدوري المصري حتى الآن.