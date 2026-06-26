 دفاع: إتلاف أزيد من 16 طنا من الكيف و25 مليون قرص مهلوس  

أشرفت السلطات المختصة، صباح اليوم الجمعة، على تنظيم العملية الوطنية الخامسة لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية الشلف.

وحسب بيان لوزراة الدفاع جرت العملية على مستوى الناحية العسكرية الأولى، بحضور السلطات المدنية والقضائية والأمنية، المحلية والوطنية، حيث تم إتلاف جميع كميات المخدرات والمحجوزات التي ضبطتها وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية.

وأسفرت العملية عن إتلاف 16 ألفا و575 كلغ و693 غراما من الكيف المعالج، و1000 كلغ و322 غراما من المخدرات الصلبة، ممثلة في الكوكايين والهيروين، إلى جانب 25 مليونا و138 ألفا و473 قرصا مهلوسا، فضلا عن 262 كلغ من مسحوق مؤثر عقلي. وقدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه المحجوزات بنحو 50.4 مليار دينار جزائري.

وأوضح البيان أنه تم، عشية العملية، نقل جميع الكميات المحجوزة من مراكز التجميع بعد إخضاعها لعمليات الوزن والجرد من قبل مصالح الضبطية القضائية، بحضور ممثلي السلطات القضائية والدرك الوطني والأمن الوطني، قبل شحنها إلى المصنع المخصص للحرق والإتلاف، حيث فُتحت الأختام وأعيد جرد المحجوزات، ثم أُتلفت وفق التقنيات والمعايير القانونية المعمول بها، مع احترام شروط السلامة وحماية البيئة.

وأشرفت على العملية اللجنة الوطنية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، برئاسة النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف، في إطار تنظيم محكم سُخرت له مختلف الإمكانيات المادية والبشرية.