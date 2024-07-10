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الجزائر

دفاع.. إحباط إدخال 17 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

الشروق أونلاين
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دفاع.. إحباط إدخال 17 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولات إدخال 17 قنطارا من الكيف المعالج من المغرب وتوقيف 63 تاجر مخدرات.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أنه خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 09 جويلية 2024، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (63) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (17) قنطار و(66) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تم ضبط (45,5) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(941112) قرص مهلوس.

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