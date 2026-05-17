دفاع: توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من قنطار “كيف” بسيدي بلعباس

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، أمس السبت، من توقيف 5 أشخاص، وحجز أكثر من 1 قنطار و 68 كغ من الكيف المعالج على متن شاحنة.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع، الأحد، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بشار بالناحية العسكرية الثالثة، تمكنت أيضا من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بــــ 238506 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ.

تأتي هذه العمليات لتؤكد مرة أخرى تجند وحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته للتصدي لكل المحاولات الهادفة للمساس بأمن وسلامة المواطن.