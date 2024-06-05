دفاع.. ضبط أزيد من 500 ألف قرص مهلوس وتوقيف 71 تاجر مخدارت

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 29 ماي إلى 4 جوان 2024.

وأوضح بيان للوزارة، أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، أوقفت مفارز الجيش 71 تاجر مخدرات، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية وأحبطت حاولات إدخال (102) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب،

كما تم ضبط (500519) قرص مهلوس.

وتابع البيان أن مفارز الجيش تمكنت في اطار مكافحة الإرهاب من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني،

كما أوقفت (245) شخص وضبط (37) مركبة و(215) مولدا كهربائيا و(137) مطارق ضغط و(11)جهاز للكشف عن المعادن،

كما أوقفت 13 شخص آخر وضبط (06) بنادق صيد و (17142) لتر من الوقود و (64) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(58) قنطار من مادة التبغ خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكنت من توقيف (171) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.