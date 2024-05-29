دفاع.. هذه حصيلة تدخلات مفارز الجيش خلال أسبوع

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية لمفارز الجيش الوطني الشعبي في الفترة من 22 إلى 28 ماي 2024.

وأوضح بيان للوزارة، الأربعاء، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (51) تاجر مخدرات .

كما أحبطت محاولات إدخال (722) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وضبط (461356) قرص مهلوس.

وأضاف البيان اثر عملية بحث وتمشيط بجبل تمولقة، ولاية الشلف، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على الإرهابيين (02) “قشقوش عبد القادر” المدعو “أبو جعفر” و”خلوفي عبد القادر”، واسترجعت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وسـلـم الإرهـابي “ملوكي سيد عمار” المدعو “عمر” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة، في حين تم توقيف (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (323) شخصا وضبط (32) مركبة و(245) مولدا كهربائيا و(144) مطرقة ضغط و(15) جهاز للكشف عن المعادن.

وتم أيضا توقيف (20) شخصا آخر وضبط بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK و(03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و (04) بنادق صيد و(06) مسدسات آلية.

وتم ضبط (99128) لتر من الوقود و (142) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتابع البيان “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (126) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف (584) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.”