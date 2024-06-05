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اقتصاد

“دفتر الادخار الأخضر” بمصرف “السلام الجزائر”

إيمان كيموش
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“دفتر الادخار الأخضر” بمصرف “السلام الجزائر”
أرشيف

أطلق مصـرف السلام الجزائـر منتوجه الجديد “دفتر الادخار الأخضر” بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق للخامس جوان.
ويستهدف مصرف السلام الجزائر من ذلك تطوير منتجات الادخار، لتعزيز ثقافة الشمول المالي لدى المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه، ضمن تنفيذ استراتيجية تكريس فلسفة الاقتصاد الاجتماعي البيئي.
وستوظف مدّخرات “دفتر الادخار الأخضر”، حسب بيان لمصرف “السلام الجزائر” تلقت “الشروق” نسخة منه، في مشاريع استثمارية صديقة للبيئة من خلال صيغ التمويل الإسلامي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مساهمة من المصرف في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والبيئي.
كما سيرافق المصرف مختلف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية حملات التشجير وتنظيف الشواطئ وتنظيف الأحياء وغيرها من التظاهرات التوعوية والحملات التحسيسية في مجال الحفاظ على البيئة.
وسترافق عملية إطلاق دفتر الادخار الأخضر توزيع قصة توعوية للأطفال تتضمن مسابقة تكون متبوعة بقرعة وتوزيع جوائز للفائزين مع حلول الدخول المدرسي المقبل.

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