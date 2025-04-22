دفتر الشروط لإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس سيكون جاهزا خلال أسبوعين

أثناء نزوله اليوم الثلاثاء، 22 أفريل، ضيفا على منتدى المجاهد، قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروق، أنه يتم حاليا “التعميق الشامل للدراسات المتعلقة بالجيل الخامس لتشمل كل الجوانب المتعلقة به، لاسيما الجانبين التقني والمالي”.

وأفاد الوزير أن “ٳطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس يستجدي القيام بخطوات عملياتية وإجراءات قانونية وتنظيمية ضرورية ومتسلسلة، إلى غاية منح الرخص، علما أنه يرتقب أن يكون مشروع دفتر الشروط جاهزا خلال أسبوعين”.

كما أكد الوزير أن دائرته تعمل “على توفير الموارد الطيفية اللازمة للعملية، والتي تعتبر للإشارة موردا نادرا”، وأضاف “تكنولوجيا الجيل الخامس ستكون موجهة لتحفيز الاقتصاد الوطني والابتكار، لاسيما في قطاعات الصناعة، الصحة، البحث، التعليم وغيرها.”