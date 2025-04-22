دفتر شروط “الجيل الخامس” سيكون جاهزا خلال 15 يوما

تحسبا لإطلاق الخدمة خلال السداسي الثاني لـ2025.. وزير البريد:

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن دفتر الشروط المتعلق بتقنية الجيل الخامس للهاتف النقال سيكون جاهزا “خلال أسبوعين”.

وأوضح الوزير، في منتدى جريدة “المجاهد”، أنه “تحسبا لإطلاق تقنية الجيل الخامس للهاتف النقال خلال السداسي الثاني من العام الجاري، يتم حاليا إعداد دفتر الشروط الذي سيكون جاهزا خلال أسبوعين”.

وذكر في هذا الإطار، أنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يتم حاليا إجراء دراسة معمّقة من طرف كل المعنيين بهذا المشروع لتجسيد الأهداف المنتظرة من استغلال هذه التقنية (الجيل الخامس)”.

وأشار إلى أنه بعد “استكمال كل التحضيرات الإدارية والقانونية، سيتم الإعلان عن مناقصة وطنية للسماح للمتعاملين بتقديم عروضهم التقنية للحصول على رخص الاستغلال”، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا المتطوّرة توفّر “تدفقا عاليا للأنترنت مقارنة بتقنية الجيل الرابع”.

وأضاف في السياق ذاته، أن تقنية الجيل الخامس “موجّهة خصيصا للصناعيين ولقطاعات عدة، من خلال تطبيقات مبتكرة في قطاعات إستراتيجية مثل الصحة والصناعة والتربية”.

وبالمناسبة، أبرز زروقي الإنجازات المحققة في القطاع، على غرار تحسين خدمات الأنترنت، مذكّرا بأنه تم إنجاز “ما لا يقل عن 265.000 كلم من الألياف البصرية”.

وتطرق في السياق ذاته، إلى الإجراءات المتخذة من أجل تحسين الخدمات البريدية وتقليص مدة التدخل لإصلاح الأعطاب على مستوى الموزعات الآلية، بالإضافة إلى الصيانة الدورية التي تقوم بها مصالح “بريد الجزائر”.

وتابع الوزير، بأنه يجري إعداد مخطط عمل من أجل إعادة هيكلة قطاع البريد ليتماشى مع متطلبات العصر، مبرزا أنه من بين المشاريع التي يتضمنها المخطط استحداث “بطاقة افتراضية” على الهاتف الذكي.

وبخصوص تطبيق “بريدي موب”، طمأن زروقي أن هذه الخدمة “جد آمنة”، مؤكدا أنه ومع ذلك، يتطلب الأمر “أخذ الحيطة والحذر” كما هو الحال بالنسبة لكل التطبيقات والخدمات الإلكترونية.